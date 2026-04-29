WWE | Lizzy Rain debutta a NXT con una vittoria e racconta il lungo recupero dall’infortunio

Lizzy Rain ha effettuato il suo debutto in NXT vincendo la prima match e, nel backstage, ha parlato del percorso affrontato per tornare in campo dopo un infortunio. La wrestler ha condiviso come questo risultato rappresenti un traguardo importante, sottolineando l’impegno necessario per arrivare fin qui. La sua ripresa ha richiesto molto tempo e dedizione, ma ora si concentra sul proseguimento della carriera nel roster di WWE.

Lizzy Rain non ha perso tempo dopo la sua vittoria al debutto in NXT e in un’intervista nel backstage ha chiarito quanto questo momento significhi per lei, dopo tutto ciò che ha dovuto affrontare per arrivarci. Dopo aver sconfitto Nikkita Lyons nel suo primo match ufficiale a NXT, andato in onda nell’episodio del 28 aprile, Lizzy Rain ha raccontato il lungo percorso che l’ha portata finalmente a salire su un ring WWE. La vittoria segna il suo primo incontro ufficiale nel brand. Durante l’intervista, Lizzy non ha nascosto l’emozione nel descrivere la realizzazione del suo sogno, arrivato dopo numerosi ostacoli, tra cui un lungo stop per infortunio agli inizi della sua carriera: “Grazie mille.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Lizzy Rain debutta a NXT con una vittoria e racconta il lungo recupero dall’infortunio Notizie correlate WWE: L’heavy metal sbarca a NXT, convincente debutto per Lizzy RainSerata ricca di debutti ad NXT, tra sorprese e talenti in cerca di nuove opportunità un debutto annunciato era quello di Lizzy Rain, atleta... WWE: NXT introduce Lizzy Rain, debutto fissato per la prossima settimanaLizzy Rain ha fatto la sua prima apparizione a NXT durante l’episodio del 21 aprile, nella seconda serata dello speciale “Revenge”, regalando ai fan... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Iron Maiden: la nipote di Clive Burr debutta in WWE; WWE: NXT introduce Lizzy Rain, debutto fissato per la prossima settimana; WWE | NXT introduce Lizzy Rain debutto fissato per la prossima settimana; NXT 28-04-2026 – Anteprima. WWE: L’heavy metal sbarca a NXT, convincente debutto per Lizzy RainSerata ricca di debutti ad NXT, tra sorprese e talenti in cerca di nuove opportunità un debutto annunciato era quello di Lizzy Rain, atleta britannica che ha raccolto tanti successi nel Vecchio Contin ... zonawrestling.net WWE: NXT introduce Lizzy Rain, debutto fissato per la prossima settimanaLizzy Rain ha fatto la sua prima apparizione a NXT durante l’episodio del 21 aprile, nella seconda serata dello speciale Revenge, regalando ai fan un momento davvero energico e fuori dagli schemi. N ... zonawrestling.net STANOTTE a #WWENXT Chi sarà il prossimo a sfidare Tony D’Angelo Lizzy Rain farà il suo debutto Myles Borne vs. Saquon Shugars - NXT #NATitle BirthRight vs. EK Prosper & Dorian Van Dux Ricky Saints vs. Shiloh Hill Sintonizzat - facebook.com facebook