WWE | Paura per Lexis King ad un Live Event di NXT ecco le sue condizioni

Brian Pillman Jr ha ricevuto una ginocchiata in pieno volto durante un tag team match a otto, costringendo l’arbitro a segnalare due volte l’emergenza medica nel corso dell’incontro La ginocchiata in faccia e il segnale X dell’arbitro. Momenti di forte preoccupazione venerdì sera al live event della NXT a Lakeland, Florida, quando Lexis King ha subito una violenta ginocchiata in pieno volto durante un tag team match a otto uomini. L’impatto è stato immediato e visibile: il volto del wrestler ha iniziato a gonfiarsi vistosamente, portando l’arbitro a interrompere l’azione e lanciare il temuto segnale X, il gesto che nel wrestling indica un infortunio reale e non previsto dal copione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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