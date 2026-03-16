WWE Summer Tour come comprare i biglietti per le date di Torino Bologna Roma e Firenze

I biglietti per le cinque tappe del WWE Summer Tour, che si terranno a Torino, Bologna, Roma e Firenze, sono disponibili sulla piattaforma ufficiale di vendita. Gli spettatori interessati possono acquistarli online seguendo le indicazioni fornite dal sito dedicato. Le date sono programmate nei mesi estivi e le vendita dei biglietti è già iniziata.

La WWE farà tappa anche in Italia nel 2026 con il suo WWE European Summer Tour, l'evento estivo che porterà in giro per l'Europa le star della World Wrestling Entertainment e che permetterà anche ai fan italiani di assistere dal vivo a cinque eventi da non perdere, a cominciare dal primo WWE Premium Live Event mai realizzato nel nostro paese. Tantissime le star in arrivo in Italia, dal World Heavyweight Champion CM Punk, all'Undisputed WWE Champion Drew McIntyre, passando per "The American Nightmare" Cody Rhodes e la Women’s World Champion Stephanie Vaquer. Scopri e acquista i biglietti dei grandi eventi sportivi, e non solo, sulla nuova piattaforma Gazzetta Ticket. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - WWE Summer Tour, come comprare i biglietti per le date di Torino, Bologna, Roma e Firenze Articoli correlati Leggi anche: Frah Quintale annuncia le prime date del Summer Tour ’26 Geolier non si ferma e dopo gli stadi annuncia le date del Summer TourSorpresa per tutti i fan di Geolier: il cantante dopo gli stadi non si fermerà e proseguirà a girare l’Italia con un Summer Tour. Il sistema dei biglietti è truccato La verità su Live Nation e Ticketmaster! Tutto quello che riguarda Summer Tour Temi più discussi: Tutto su WWE Clash in Italy e il tour italiano: date, biglietti, prezzi e possibile card dell'evento; WWE arriva in Italia: show e superstar del wrestling mondiale pronti allo spettacolo; Quando torna la WWE in Italia nel 2026? Ecco date, città e prezzi dei biglietti; WWE torna in Italia 2026: date e tappe del Summer Tour. WWE torna in Italia 2026: date e tappe del Summer TourScopri le date del WWE European Summer Tour 2026 in Italia e la storia dei grandi eventi di wrestling degli ultimi anni. eroicafenice.com WWE, storico sbarco in Italia: Premium Live Event a Torino e maxi tour europeoLa WWE annuncia il primo Premium Live Event della sua storia in Italia, il 31 maggio 2026 all’Inalpi Arena di Torino, all’interno di un tour estivo che toccherà cinque Paesi europei ... corrieredellosport.it ROCCELLA SUMMER FESTIVAL: IL 21 AGOSTO ARRIVA ARISA Il summer tour di Arisa approda al teatro al Castello di Roccella Jonica il prossimo 21 agosto nell'ambito del Roccella Summer Festival 2026 - facebook.com facebook