Ernia annuncia le date del Solo Per Amore Summer Tour | c' è anche Bologna

Ernia ha annunciato le date del “Solo Per Amore Summer Tour” per l’estate 2026. La tournée seguirà il recente tour nei palasport, concluso ieri, e prevede concerti nei principali festival italiani e in Svizzera. Le nuove date confermano la presenza dell’artista in diverse città durante la stagione estiva.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Reduce dal grande successo del tour nei palasport conclusosi ieri, Ernia annuncia le date del “Solo Per Amore Summer Tour” che lo vedrà protagonista dell’estate 2026, con tappe nei principali festival italiani e in Svizzera. Giovedì 25 giugno sarà a Bologna al Bonsai. L’annuncio del summer tour arriva dopo il grande successo della tournée nei palasport italiani, che nel mese di marzo ha fatto tappa a Jesolo, Roma, Napoli, Firenze fino a concludersi con un triplo appuntamento a Milano, confermando il forte legame dell’artista con il suo pubblico. L’impatto scenico... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Ernia annuncia le date del “Solo Per Amore Summer Tour”: c'è anche Bologna Articoli correlati Leggi anche: Frah Quintale annuncia le prime date del Summer Tour ’26 Geolier non si ferma e dopo gli stadi annuncia le date del Summer TourSorpresa per tutti i fan di Geolier: il cantante dopo gli stadi non si fermerà e proseguirà a girare l’Italia con un Summer Tour. Contenuti e approfondimenti su Ernia annuncia le date del Solo Per... Temi più discussi: Ernia in concerto a Napoli, la possibile scaletta; Ernia al Palazzo dello Sport con Solo per amore Tour Live 2026; Ernia all’Unipol Forum di Milano: tutto quello che c’è da sapere sui concerti; Ernia in concerto a Firenze. Con Solo per amore - Summer tour, Ernia protagonista al Festival di Majano il primo agostoReduce dal grande successo del tour nei palasport appena conclusosi, Ernia annuncia le date del Solo Per Amore Summer Tour che lo vedrà protagonista dell’estate 2026, con tappe nei principali festival ... triestecafe.it Solo per Amore tour: Ernia in concerto al Mandela Forum di FirenzeErnia è in concerto stasera giovedì 26 marzo al Mandela Forum di Firenze sulle ali del Solo per amore Live 2026, il tour con cui l’artista sta portando sui palchi dello Stivale le sue più grandi hit ... firenzepost.it Radio Deejay. . Fofana Nelle date al Forum di Milano del tour "Solo per amore live", Ernia - milanista - ha modificato il testo della sua canzone "Berlino" riprendendo il meme che ha spopolato online riferito al centrocampista rossonero Fofana. video: TikTok / - facebook.com facebook Fofana Nelle date al Forum di Milano del tour "Solo per amore live", Ernia - milanista - ha modificato il testo della sua canzone "Berlino" riprendendo il meme che ha spopolato online riferito al centrocampista rossonero Fofana. video: TikTok / antonio.esse #r x.com