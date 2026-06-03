WWE | Cody Rhodes difende Triple H dalle critiche al booking

Cody Rhodes ha commentato le critiche rivolte al modo in cui viene gestito il booking nella WWE, in particolare a proposito di Triple H, che ha preso le redini dopo l’addio di Vince McMahon nel 2022. Rhodes ha difeso le scelte del dirigente, sottolineando che il lavoro svolto è stato complesso e che ci sono state decisioni difficili da accettare per alcuni fan. Le discussioni online si sono concentrate spesso sulla qualità delle storyline e delle presentazioni.

Uno dei temi più controversi che a volte monopolizza tutti i dibattiti online è il booking offerto dalla WWE, che spesso si traduce in critiche, anche aspre, verso Triple H che ne è il responsabile dall’abbandono di Vince McMahon nel 2022. Il dibattito sulla questione è arrivato anche alle orecchie di uno degli interpreti principali di tale booking, ovvero il WWE Undisputed Champion, Cody Rhodes. Secondo Cody, il processo creativo di Triple H funziona, anche se molte persone pensano l’esatto contrario. Parlando nel suo podcast “What Do You Wanna Talk About?”, Cody ha difeso lo stile di booking prediletto da Triple H, spiegando anche perchè gli piace lavorare con una politica come la sua. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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