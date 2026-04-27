Durante un evento di wrestling, il responsabile creativo ha rifiutato una richiesta di uno dei wrestler riguardo al suo abbigliamento. Gli infortuni sono una componente comune di questa professione e colpiscono alcuni atleti più di altri. La gestione delle scelte di abbigliamento rientra nelle decisioni dello staff, che si occupa di coordinare gli aspetti legati all’immagine e alla sicurezza degli atleti coinvolti.

Gli infortuni, per i wrestlers, sono considerati rischi del mestiere. C’è chi ne risente di più e chi invece cerca di trarre il buono che le circostanze avverse potrebbero offrire. “Pensavo che sarebbe stato figo“, ha ammesso l’American Nightmare. “Noi wrestler cerchiamo sempre qualcosa di nuovo. Magari ne sarebbe uscita una nuova action figure!“. Jacob Fatu: “Sono fortunato ad avere la mia famiglia in WWE ma devo distinguermi”. AEW: Aleister Black, ritorno improbabile? Reazioni negative dietro le quinte Tommy Dreamer su Sami Zayn: “Ha una sola occasione per conquistare il titolo mondiale ed è WrestleMania in Arabia.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Triple H si oppone a una richiesta di Cody Rhodes per il suo attire

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