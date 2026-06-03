WWE | Clash in Italy 2026 – Review

“ Siam pronti alla morte, l’Italia chiamò “. La WWE ha chiamato, il nostro paese ha risposto! Benvenuti a tutti e tutte su Zonawrestling.net per questa nuova review! Questa volta un po’ più sentita, più bella, storica direi, perché la scorsa domenica si è svolto il primo PLE di sempre in Italia: Clash in Italy è stato uno spettacolo incredibile! Qui con voi, Saverio Filippelli, direttamente da una bollente Andalucía, vi racconterà com’è andata. Finalmente siamo in Italia, ha fatto uno strano effetto vedere tutto questo nel nostro paese. La card era corta ma intensissima: tutti papabili main event, con due incontri per i titoli mondiali maschili, la rivincita tra Brock Lesnar e Oba Femi, Sol Ruca alla caccia del suo primo titolo nel main roster e Rhea Ripley con l’assalto di una “ tempestosa ” Jade Cargill, pronta a riprendersi il titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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WWE CLASH IN ITALY 2026 FULL SHOW REVIEW

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Temi più discussi: Wwe Clash in Italy, Cody Rhodes-Gunther per il titolo. Il programma, i match, gli eventi; Torino sul tetto del mondo: all'Inalpi Arena va in scena lo storico WWE Clash in Italy; WWE Clash in Italy, stasera l'evento storico: orario e match su Netflix; WWE Clash in Italy 2026: i risultati in diretta.

Torino centro della WWE. Prima Clash in Italy (31 maggio) e poi Raw (1 giugno) Un pizzico di #Juventus all’Inalpi Arena. Dalla presenza della mascotte Jay all’incontro con il wrestler Jey Uso. E tanti tifosi si sono presentati agli eventi la maglietta bi x.com

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