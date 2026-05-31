WWE Clash in Italy 2026 | i risultati in diretta
Nella notte tra il 31 maggio e il 1 giugno si è svolto a Torino il primo evento WWE in Italia, chiamato Clash in Italy 2026. È stato il primo Premium Live Event della WWE a essere organizzato nel paese. La serata ha visto diverse match tra i wrestler, con risultati comunicati in diretta. L’evento ha attirato un pubblico numeroso e ha rappresentato un debutto importante per la WWE nel mercato italiano.
ilfaroonline.it, direttamente dall’Inalpi Arena di Torino, vi aggiornerà in diretta Torino, 31 maggio 2026 – È la notte di WWE Clash in Italy 2026, il primo Premium Live Event della WWE mai organizzato in Italia. All’Inalpi Arena di Torino va in scena una card storica per il pubblico italiano, con titoli in palio, grandi nomi internazionali e un’attesa costruita per settimane. In questo articolo seguiremo in diretta tutti i risultati dell’evento, aggiornando match dopo match vincitori, momenti chiave e sviluppi principali della serata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
WWE Clash In Italy (WWE 2K26 Simulation)
Notizie e thread social correlati
RISULTATI: WWE Clash in ItalyLa WWE organizza per la prima volta in Italia un evento premium, intitolato Clash in Italy, in programma domenica 31 maggio.
WWE Clash in Italy all’Inalpi Arena: match, orari, biglietti e direttaLa WWE si prepara a disputare un evento a Torino, all’Inalpi Arena, il 31 maggio 2026.
Temi più discussi: Wwe Clash in Italy, Cody Rhodes-Gunther per il titolo. Il programma, i match, gli eventi; WWE Clash in Italy: la card dei match e gli orari del weekend storico su Netflix; WWE Clash in Italy all’Inalpi Arena: match, orari, biglietti e diretta; La card di WWE Clash in Italy, il primo PLE della storia in Italia.
WWE Clash in Italy, ora tocca ai fan: vietato sbagliare ilfaroonline.it/2026/05/31/wwe… #news #notizie #cronaca x.com
Rompipallone.it. . Manca sempre meno a Clash In Italy, Premium Live Event della WWE che si terrà a Torino, e abbiamo intervistato Gunther, uno dei wrestler più importanti al mondo che affronterà Cody Rhodes per WWE Undisputed Championship Il Ring facebook
WWE Clash in Italy, stasera l'evento storico: orario e match su NetflixStasera la WWE fa la storia in Italia con Clash in Italy a Torino. Tutti gli orari, la card completa con Roman Reigns, Cody Rhodes, Lesnar e dove vederlo su Netflix. movieplayer.it
WWE Clash in Italy a Torino: il primo Premium Live Event in ItaliaLa WWE debutta in Italia con il Premium Live Event Clash in Italy a Torino; Montez Ford ha incontrato le autorità piemontesi prima degli incontri all'Inalpi Arena trasmessi su Netflix ... notizie.it
Clash In Italy Predictions reddit