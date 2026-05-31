WWE Clash in Italy 2026 | i risultati in diretta

Notizia in breve

Nella notte tra il 31 maggio e il 1 giugno si è svolto a Torino il primo evento WWE in Italia, chiamato Clash in Italy 2026. È stato il primo Premium Live Event della WWE a essere organizzato nel paese. La serata ha visto diverse match tra i wrestler, con risultati comunicati in diretta. L’evento ha attirato un pubblico numeroso e ha rappresentato un debutto importante per la WWE nel mercato italiano.