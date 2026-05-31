Durante l’evento WWE Clash in Italy 2026, si svolgerà per la prima volta nel nostro paese un Premium Live Event, un format che sostituisce i tradizionali pay-per-view. La serata rappresenta un debutto di questa portata per la WWE nel territorio italiano. La manifestazione si terrà in una località ancora non specificata e coinvolgerà numerosi wrestler professionisti. L’evento è programmato come una data di rilievo nel calendario della federazione.

Sarà una serata storica. Sarà la prima volta di un Premium Live Event, un vecchio PPV, nel nostro paese. Sarà la nostra notte delle notti nel Wrestling. Sarà alla Inalpi Arena di Torino. Sarà WWE Clash in Italy. Benvenuti a tutti amici appassionati di Wrestling alla Preview che fa la storia della disciplina. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. I i ONE ON ONE MATCH Brock Lesnar (wPaul Heyman) vs Oba Femi E’ l’unico Match che non ha niente in palio, ma probabilmente è il più atteso. Da una parte c’è la leggenda, Brock Lesnar. L’uomo che calca i Ring della WWE da più di vent’anni ma non era mai sbarcato in Italia. Lo sconfitto di Wrestlemania. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE Clash in Italy 2026 – Preview

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