Nelle ultime due settimane a NXT, i DarkState hanno aggredito diversi partecipanti durante lo show. Sono stati coinvolti in scontri violenti e pestaggi che hanno lasciato tracce evidenti sui partecipanti. Le aggressioni sono avvenute in modo brutale, con i membri del gruppo che hanno colpito senza pietà chiunque si trovasse davanti. La sicurezza dello show ha dovuto intervenire più volte per fermare le aggressioni.

Nelle ultime due settimane a NXT, i DarkState hanno seminato il caos nello show, prendendo di mira chiunque si trovi sulla loro strada. Questa spirale di violenza è iniziata dopo il fallimento del gruppo nel tentativo di riconquistare i titoli di coppia di NXT. I DarkState avevano perso le cinture all’inizio dell’anno contro The Vanity Project e, due settimane fa, hanno avuto l’opportunità di riprendersi i titoli nel main event dello show. Dion Lennox e Saquan Shugars hanno affrontato i campioni, ma sono usciti sconfitti. La delusione per il risultato ha provocato una frattura all’interno della stable: Osiris Griffin, Cutler James e Lennox hanno infatti aggredito Shugars, espellendolo dal gruppo e attribuendogli la responsabilità dei loro insuccessi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Brutale pestaggio a NXT, i DarkState colpiscono ancora

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Joe Hendry Concert Turns VIOLENT—DarkState Destroys Him in Shocking Attack

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