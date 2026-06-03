WWE | Brutale pestaggio a NXT i DarkState colpiscono ancora

Da zonawrestling.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle ultime due settimane a NXT, i DarkState hanno aggredito diversi partecipanti durante lo show. Sono stati coinvolti in scontri violenti e pestaggi che hanno lasciato tracce evidenti sui partecipanti. Le aggressioni sono avvenute in modo brutale, con i membri del gruppo che hanno colpito senza pietà chiunque si trovasse davanti. La sicurezza dello show ha dovuto intervenire più volte per fermare le aggressioni.

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Nelle ultime due settimane a  NXT, i  DarkState  hanno seminato il caos nello show, prendendo di mira chiunque si trovi sulla loro strada. Questa spirale di violenza è iniziata dopo il fallimento del gruppo nel tentativo di riconquistare i titoli di coppia di NXT. I DarkState avevano perso le cinture all’inizio dell’anno contro  The Vanity Project  e, due settimane fa, hanno avuto l’opportunità di riprendersi i titoli nel main event dello show.  Dion Lennox  e  Saquan Shugars  hanno affrontato i campioni, ma sono usciti sconfitti. La delusione per il risultato ha provocato una frattura all’interno della stable:  Osiris Griffin,  Cutler James  e Lennox hanno infatti aggredito Shugars, espellendolo dal gruppo e attribuendogli la responsabilità dei loro insuccessi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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