WWE | Il DarkState fa fuori Saquon Shugars Brutale attacco dopo la sconfitta contro i Vanity Project

Dopo la recente sconfitta contro i Vanity Project, il gruppo DarkState ha subito un attacco violento a uno dei suoi membri, Saquon Shugars. L’aggressione è avvenuta subito dopo l'incontro, lasciando chiarezza su un clima di tensione crescente tra i componenti del team. Negli ultimi giorni, si sono susseguite voci riguardo a problemi interni e divergenze che hanno portato a questa azione decisamente brutale. La situazione si sta evolvendo e si attendono ulteriori sviluppi.

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Sono ormai diverse settimane che la coesione e fratellanza all’interno del DarkState scricchiolavano. Dion Lennox ha provato ad emergere come lottatore singolo, fallendo però le varie occasioni e la cosa non è mai piaciuta a Saquon Shugars con i due non più sulla stessa lunghezza d’onda. Al loro fianco Osiris Griffin e Cutler James hanno provato in tutti i modi ad evitare una frattura, arrivando a concedere ai due la possibilità di lottare per i titoli tag team questa settimana. È apparso da subito chiaro che il match per il DarkState significava ben più che rimettere in bacheca i titoli tag di NXT, ma c’era in gioco il futuro della stable. Tre, il numero perfetto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Il DarkState fa fuori Saquon Shugars. Brutale attacco dopo la sconfitta contro i Vanity Project ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video WWE NXT 05/12/26 Results- Izzi Attacks Lola, Mason Rook Signs NXT Contract, Naraku's In-Ring Debut Sullo stesso argomento WWE: OTM e DarkState esclusi dall’imminente torneo per determinare il tag team che sfiderà i Vanity ProjectArchiviato Vengeance Day, il roster di NXT corre spedito verso Stand & Deliver, l’evento più importante per il terzo brand WWE. WWE: DarkState di nuovo contro tutti e tra una settimana Tony D’Angelo sfiderà Ethan PageLa puntata di NXT di questa notte si è aperta con il nuovo campione Tony D’Angelo sul ring. WWE NXT Results, Winners, Live Grades, Reaction, Highlights From May 19The May 19 edition of WWE NXT promised a wild show including multiple major championship matches. Tatum Paxley defended the Women's North American Championship against Lizzy Rain. Dion Lennox and ... bleacherreport.com