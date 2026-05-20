WWE | Il DarkState fa fuori Saquon Shugars Brutale attacco dopo la sconfitta contro i Vanity Project

Da zonawrestling.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la recente sconfitta contro i Vanity Project, il gruppo DarkState ha subito un attacco violento a uno dei suoi membri, Saquon Shugars. L’aggressione è avvenuta subito dopo l'incontro, lasciando chiarezza su un clima di tensione crescente tra i componenti del team. Negli ultimi giorni, si sono susseguite voci riguardo a problemi interni e divergenze che hanno portato a questa azione decisamente brutale. La situazione si sta evolvendo e si attendono ulteriori sviluppi.

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Sono ormai diverse settimane che la coesione e fratellanza all’interno del DarkState scricchiolavano. Dion Lennox ha provato ad emergere come lottatore singolo, fallendo però le varie occasioni e la cosa non è mai piaciuta a Saquon Shugars con i due non più sulla stessa lunghezza d’onda. Al loro fianco Osiris Griffin e Cutler James hanno provato in tutti i modi ad evitare una frattura, arrivando a concedere ai due la possibilità di lottare per i titoli tag team questa settimana. È apparso da subito chiaro che il match per il DarkState significava ben più che rimettere in bacheca i titoli tag di NXT, ma c’era in gioco il futuro della stable. Tre, il numero perfetto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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