Durante l’ultima puntata di NXT, il roster di DarkState ha annunciato l’allontanamento di Saquon Shugars. La comunicazione è stata ufficializzata senza ulteriori dettagli o spiegazioni. La puntata del 26 maggio ha visto comunque diverse esibizioni e match tipici del brand di sviluppo della WWE.

La puntata di NXT del 26 maggio ha regalato la solita dose di azione dal brand di sviluppo della WWE. Tra i momenti più importanti c’è stato il segmento in cui i DarkState hanno spiegato perché, la settimana scorsa, hanno deciso di cacciare Saquon Shugars dal gruppo. Il team si è presentato sul ring chiarendo subito la situazione: secondo loro, Shugars era diventato “l’uomo di troppo”. Osiris Griffin apre il promo dichiarando che quando i DarkState colpiscono, nessuno può sentirsi al sicuro. Subito dopo prende la parola Dion Lennox, che parla di Saquon Shugars definendolo semplicemente “un talento delle indie”, aggiungendo che c’era un motivo se era stato l’ultimo membro a unirsi ai DarkState. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: I DarkState scaricano Saquon Shugars e spiegano tutto

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