L' ex difensore rossoblù Marios Oikonomou coinvolto in un grave incidente stradale | come sta

Marios Oikonomou, ex difensore del Bologna, è stato coinvolto in un grave incidente stradale ed è attualmente ricoverato in condizioni critiche. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente o sul suo stato di salute. La notizia è stata resa nota da fonti ufficiali, senza ulteriori commenti o aggiornamenti al momento. La prognosi rimane riservata.

Marios Oikonomou, ex difensore del Bologna, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale ed è ricoverato in condizioni critiche. L'ex calciatore greco 33enne si trovava in Grecia, a Giannina, sua città natale, quando è avvenuto il fatto: Oikonomou è stato soccorso e portato in ospedale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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