Shockdom amplia il proprio catalogo in Italia con l’arrivo di due nuove proprietà intellettuali di grande rilievo. Dopo il successo ottenuto con Monster High, la casa editrice introduce nel mercato nazionale le serie The Mask e Murder Inc., due titoli noti a livello internazionale. Questi nuovi arrivi seguono l’espansione della società nel settore dell’editoria, puntando a offrire contenuti di grande richiamo ai lettori italiani.

Dopo il successo del lancio di Monster High, Shockdom continua a ridefinire il panorama editoriale italiano portando nel nostro Paese due proprietà intellettuali di immenso valore culturale e mediatico. Da un lato, il cult underground che ha ridefinito il concetto di antieroe; dall’altro, la visione poliziesca di uno degli autori più premiati della storia del fumetto. Ssssfumeggiante! The Mask oltre il grande schermo. Dimenticate la versione solare di Edge City nel film di Hollywood. Il fumetto originale di The Mask, creato nel 1989 da John Arcudi e Doug Mahnke, è un’opera caratterizzata da un tono cupo e da una violenza grafica estrema. Al centro della vicenda c’è un misterioso artefatto magico che trasforma chi lo indossa in “ Big Head ”, un essere inarrestabile dalle fattezze cartoon, ma dalle intenzioni omicide.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - THE MASK e MURDER INC. arrivano in Italia con Shockdom

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Shockdom annuncia l’arrivo di The Mask e Murder Inc. di Bendis in Italia; The Mask e Murder Inc arrivano con Shockdom.

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