World Bicycle Day | il potere democratico delle due ruote

Notizia in breve

Il 3 giugno si celebra il World Bicycle Day, istituito dall'ONU nel 2018. La decisione è arrivata dopo una campagna portata avanti da un attivista e ingegnere indiano, che ha sottolineato il ruolo della bicicletta nel migliorare la mobilità e promuovere l’inclusione sociale. La giornata mira a evidenziare come la bicicletta possa contribuire a ridurre le disuguaglianze e favorire un trasporto sostenibile.