World Bicycle Day | il potere democratico delle due ruote
Il 3 giugno si celebra il World Bicycle Day, istituito dall'ONU nel 2018. La decisione è arrivata dopo una campagna portata avanti da un attivista e ingegnere indiano, che ha sottolineato il ruolo della bicicletta nel migliorare la mobilità e promuovere l’inclusione sociale. La giornata mira a evidenziare come la bicicletta possa contribuire a ridurre le disuguaglianze e favorire un trasporto sostenibile.
Chi è l'uomo che ha convinto l'ONU a celebrare la bicicletta?. Come può un semplice mezzo di trasporto abbattere le barriere sociali?. Perché la bicicletta è diventata un obiettivo politico delle Nazioni Unite?. Quali cambiamenti strutturali devono adottare le città per garantire sicurezza?.? In Breve Proposta del sociologo Sibilski tramite blog nel 2015 e sfida pubblica nel 2016. Risoluzione ufficiale approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2018. Pinar Pinzuti vincitrice del World Bicycle Day Special Award nel 2022. Integrazione della ciclabilità negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU. Il 3 giugno celebra il World Bicycle Day: la democrazia su due ruote. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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