Memorial Day 2026 | dalla Puglia a Roma sulle due ruote per non dimenticare le vittime della mafia

L’edizione 2026 del Memorial Day, manifestazione organizzata dal Sindacato autonomo di polizia in collaborazione con l’associazione Memorial Day Aps, è partita ufficialmente da Lecce e ha toccato anche Torre Santa Susanna. L’evento si svolge lungo il percorso tra la Puglia e Roma, coinvolgendo motociclisti che percorrono le strade italiane per ricordare le vittime della mafia. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di mantenere viva la memoria di chi ha perso la vita contro la criminalità organizzata.

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