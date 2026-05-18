Il valore del ricordo viaggia su due ruote | da Lecce parte il Memorial Day 2026

Oggi a Lecce è iniziata ufficialmente l’edizione 2026 del Memorial Day, la manifestazione nazionale organizzata dal Sindacato autonomo di polizia in collaborazione con l’associazione Memorial Day Aps. L’evento si svolge su due ruote, con un percorso che coinvolge diverse località e raccoglie partecipanti provenienti da varie parti del paese. La manifestazione si propone di ricordare le figure e gli eventi legati alla storia della polizia, con un programma che prevede raduni, cerimonie e momenti commemorativi lungo il percorso.

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