Un nuovo show immersivo dedicato ai Coldplay è stato annunciato, celebrando i loro successi. Il format prevede un'esperienza coinvolgente che rivoluziona la visione del concerto tradizionale. La scaletta includerà brani iconici della band, creando un percorso musicale che ripercorre le tappe principali della loro carriera. La serata sarà caratterizzata da effetti visivi e sonori studiati per immergere il pubblico nella musica dei Coldplay, offrendo un'inedita formula di spettacolo dal vivo.

Come cambierà l'esperienza del concerto grazie al nuovo format immersivo? Quali brani iconici comporranno la scalata musicale della serata? Chi gestirà la complessa sinergia tra luci, video ed effetti speciali? Perché questo evento punta a trasformare l'offerta culturale locale??? In Breve Gianluca Urban, Francesco Nichele, Enrico Cipolla e Massimo Andreetta compongono la formazione musicale. Andrea Pedron e Marco Scolaro curano rispettivamente suono e luci dello show. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wonderonchi: show immersivo celebra i successi dei Coldplay

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