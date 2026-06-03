Myplay Coldplay tribute live @ WondeRonchi

Da padovaoggi.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 20 giugno, i MyPlay – Coldplay Tribute si esibiranno a Wonderonchi con un nuovo format estivo. Lo spettacolo prevede musica, luci ed effetti speciali dedicati ai grandi successi dei Coldplay. La serata è pensata come un’esperienza immersiva, oltre il semplice concerto.

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Musica, luci ed effetti speciali per uno show dedicato ai grandi successi dei ColdplaySabato 20 giugno – Un concerto pensato per andare oltre il semplice live: sabato 20 giugno i MyPlay – Coldplay Tribute saranno protagonisti a Wonderonchi con il nuovo format estivo, per una serata immersiva che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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