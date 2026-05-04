I My Universe in concerto a Carini | al Mood i grandi successi dei Coldplay

Sabato 9 maggio, il locale Mood Spazio Almoad di Carini ospiterà un concerto tributo ai Coldplay, interpretato dalla band My Universe. L’evento inizierà alle ore 22 e si propone di riproporre i grandi successi della band britannica. La serata è rivolta a chi desidera ascoltare dal vivo le canzoni più famose dei Coldplay in un’atmosfera dedicata alla musica internazionale.

Sabato 9 maggio, a partire dalle ore 22, il Mood Spazio Almoad di Carini ospiterà una serata imperdibile per tutti gli amanti della musica internazionale: il concerto tributo ai Coldplay firmato dalla band My Universe.Un evento che promette di trasformare la notte carinese in un’esperienza.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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