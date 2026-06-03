Wimbledon i top player chiedono più premi | Sabalenka e Sinner protestano

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabalenka e Sinner hanno ridotto le conferenze stampa a 15 minuti, protestando per i premi di Wimbledon. I due giocatori chiedono aumenti nelle ricompense, mentre si sono svolte domande sul rapporto tra gli incassi degli organizzatori e le quote destinate ai tennisti. La disputa riguarda anche le richieste di miglioramenti nelle condizioni di premio e di supporto economico. La questione si inserisce nel dibattito sulla distribuzione dei ricavi del torneo.

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Perché Sabalenka e Sinner hanno ridotto le conferenze a 15 minuti?. Quanto incassano gli organizzatori rispetto alla quota destinata ai giocatori?. Come si è evoluto il divario tra ricavi e premi in dieci anni?. Cosa deciderà l'All England Club l'11 giugno per risolvere la protesta?.? In Breve Giocatori ricevono solo il 15% dei ricavi totali generati dai tornei Slam.. Ricavi Wimbledon passati da 170 a 406,5 milioni di sterline in dieci anni.. Sabalenka e Sinner hanno limitato le conferenze stampa a soli 15 minuti.. All England Club comunicherà i dettagli definitivi sul montepremi l'11 giugno.. I tennisti chiedono un aumento dei premi per Wimbledon: Sabalenka e Sinner guidano la protesta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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