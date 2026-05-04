La rivolta sui premi di Sinner e i big del tennis l’accusa con Alcaraz e Sabalenka sui tornei del Grande Slam | Per voi più ricavi per noi…

Una protesta collettiva ha coinvolto alcuni dei più noti tennisti mondiali, tra cui Alcaraz e Sabalenka, durante recenti discussioni sui premi nei tornei del Grande Slam. Le accuse si sono concentrate sui ricavi generati, con alcuni atleti che hanno evidenziato differenze di trattamento rispetto ad altri. Nel frattempo, un gruppo informale di giocatori, denominato “Project RedEye”, si è formato, unendo le star del circuito in un'azione condivisa.

In genere sono separati in campo da una rete, ma stavolta i big del tennis si sono riuniti per creare un gruppo informale, soprannominato ” Project RedEye ”. L’obiettivo è la contestazione contro i tornei del Grande Slam per il tema dei montepremi. I venti migliori giocatori del circuito maschile e femminile – tra cui Jannik Sinner, il rivale Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka e Coco Gauff – hanno presentato una lettera per esprimere una «profonda e collettiva delusione» per la distribuzione dei ricavi e la gestione dei premi negli Slam. La grande novità è la presenza di Novak Djokovic. Il campione serbo, infatti, aveva partecipato alla dichiarazione congiunta a marzo 2025, ma non a quella di settembre.🔗 Leggi su Open.online

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