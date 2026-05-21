Al Roland Garros, almeno 20 tennisti, tra cui i primi nelle classifiche mondiali, hanno manifestato proteste durante le partite. Tra loro figurano Aryna Sabalenka e altri giocatori di spicco, che hanno deciso di esprimere il loro dissenso con gesti e proteste visibili sul campo. La protesta si è verificata nel corso delle partite più importanti del torneo, coinvolgendo sia uomini che donne. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo sportivo, attirando l’attenzione di media e appassionati.

AGI - Almeno 20 giocatori, tra cui i numero uno delle rispettive classifiche, Aryna Sabalenka e Jannik Sinner, hanno in programma di ridurre i loro impegni con i media domani al Roland-Garros in segno di protesta contro quella che considerano una distribuzione non equa dei ricavi dei grandi tornei di tennis. E' quanto si apprende da una fonte vicina ai giocatori. Ad aderire alla protesta sarebbero almeno sette esponenti della top ten maschile e sette della top ten femminile: da oltre un anno chiedono di ricevere il 22% dei ricavi dei quattro tornei del Grande Slam, rispetto all'attuale 15%. L'idea - secondo la stessa fonte - sarebbe quella di limitare le apparizioni sui media a soli 15 minuti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Da Sinner a Sabalenka, perché i big del tennis protestano al Roland Garros

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Sinner e Sabalenka Sono STUFI del Roland Garros

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