Nastassja Kinski, oggi 65enne, ha chiesto pubblicamente di eliminare una scena del film del 1975 in cui appare, girata quando aveva 13 anni. La scena è stata diretta dal regista Wim Wenders e si tratta di una sequenza considerata intima. L’attrice ha ribadito la richiesta di rimuoverla, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni.

N astassja Kinski, 65 anni, attrice tedesca tra le più celebri degli anni Ottanta e Novanta, ha rilanciato pubblicamente la sua richiesta di eliminare una scena del film Falso Movimento di Wim Wenders, girata nel 1975 quando lei aveva appena 13 anni. La scena, in cui la giovane attrice appare a seno nudo mentre un uomo adulto si stende al suo fianco, la schiaffeggia e la accarezza, le causa ancora oggi un «enorme disagio», come ha dichiarato alla Sueddeutsche Zeitung. La polemica è esplosa a Berlino il 29 maggio 2026, quando Wenders, 80 anni, ha ricevuto la Lola alla carriera, il più importante riconoscimento del cinema tedesco, e ha scelto di rispondere pubblicamente davanti a 1. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nastassja Kinski aveva 13 anni quando Wim Wenders la riprese in una scena decisamente intima in "Falso Movimento"

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Kinski contro Wenders: Cancelli la mia scena di nudo in 'Falso Movimento', avevo 13 anni

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Temi più discussi: Nastassja Kinski, Wim Wenders e lo scontro su una scena hard del 1975: Avevo solo 13 anni, deve cancellarla. Lui: Ma in quanti altri casi dovremmo farlo?; Wenders sulla scena di nudo di Nastassja Kinski: Avevo 29 anni, non mi posso rimproverare nulla; Nastassja Kinski contro Wenders, scontro su un nudo di 50 anni fa; Nastassja Kinski contro Wim Wenders: Avevo 13 anni, quella scena non era giusta. Il regista: Non la farei mai più.

Nastassja Kinski contro Wim Wenders L'attrice, oggi 65enne, chiede al regista di cancellare una scena del film Falso movimento, in cui la faceva palpeggiare mentre era seminuda. Solo che aveva 13 anni. Wenders dice che non si può fare (la cancellazione). x.com

Kinski chiede a Wenders di rimuovere scena di nudo girata a 13 anniL'attrice Nastassja Kinski ha riacceso un acceso dibattito chiedendo al regista Wim Wenders la rimozione di una scena di nudo dal film Falso movimento, girato nel 1975 quando Kinski aveva appena tredi ... it.blastingnews.com

Nastassja Kinski contro Wim Wenders: Avevo 13 anni, quella scena non era giusta. Il regista: Non la farei mai piùL’attrice tedesca riapre una ferita mai rimarginata legata alla scena senza veli in un film del 1975 che la vide protagonista. Wenders aveva solo 30 anni, lei era ancora una bambina ... msn.com