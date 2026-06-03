Wim Wenders ritira dalla distribuzione il suo film Falso movimento del 1975 dopo le polemiche su una scena di nudo interpretata dall’attrice Nastassja Kinski quando aveva tredici anni. La Fondazione Wim Wenders ha annunciato che il film verrà temporaneamente rimosso da tutte le forme di distribuzione, comprese piattaforme streaming, televisioni e circuiti cinematografici. “In quanto unica persona ancora responsabile del film all’epoca dei fatti, ritengo che N astassja Kinski avrebbe dovuto essere protetta meglio. Per questo, Nastassja, ti chiedo scusa senza riserve, senza se e senza ma ”, ha dichiarato il regista. E ha spiegato che il film tornerà eventualmente disponibile soltanto dopo un confronto con le istituzioni cinematografiche tedesche e con la stessa attrice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Wim Wenders, la scena di Nastassja Kinski 13enne a seno nudo e la minaccia di azioni legali. Il regista: “Mi scuso e ritiro il film”

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Nastassja Kinski contro Wim Wenders per una scena di 50 anni fa. Dibattito Borgonovo-Dayan-Bozzo

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Wim Wenders ritira “Falso Movimento” dopo le polemiche sulla scena di nudo con Nastassja Kinski. Le scuse del registaWim Wenders ha deciso di rimuovere dal mercato il film del 1975 intitolato “Falso Movimento” a seguito di polemiche sollevate da una scena di nudo...

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Temi più discussi: Nastassja Kinski, Wim Wenders e lo scontro su una scena hard del 1975: Avevo solo 13 anni, deve cancellarla. Lui: Ma in quanti altri casi dovremmo farlo?; Nastassja Kinski contro Wim Wenders, scontro su un nudo di 50 anni fa; Nastassja Kinski contro Wim Wenders: Avevo 13 anni, quella scena non era giusta. Il regista: Non la farei mai più; Wenders sulla scena di nudo di Nastassja Kinski: Avevo 29 anni, non mi posso rimproverare nulla.

Wim Wenders ha deciso di ritirare temporaneamente dalla distribuzione il film Falso Movimento dopo le accuse mosse da Nastassja Kinski nei confronti di una scena di nudo realizzata quando l'attrice aveva appena 13 anni. L'articolo completo al link tinyurl.co x.com

Wim Wenders ritira il film 'Falso Movimento' e si scusa con Nastassja Kinski per la scena di nudoWim Wenders ha deciso di ritirare definitivamente il suo film del 1975 Falso Movimento (Falsche Bewegung) da ogni forma di distribuzione. La decisione arriva dopo le proteste di Nastassja Kinski, che ... msn.com

Perché Nastassja Kinski chiede che Wim Wenders cancelli la scena di Falso Movimento in cui aveva 13 anni (e lui non si è scusato)Da dieci anni l'attrice chiede la rimozione di alcune immagini dal film. Il regista ammette che oggi non le girerebbe più, ma si rifiuta di intervenire. Tutta la storia ... vanityfair.it