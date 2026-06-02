L'attrice Nastassja Kinski contro il regista tedesco Wim Wenders per una scena di nudo girata ormai più di 50 anni fa. L'attrice, oggi 65enne e da tempo lontana dagli schermi, in una recente intervista con Sueddeutsche Zeitung, è tornata su una richiesta che ha avanzato da tempo al regista: rimuovere la scena incriminata dal film Falso Movimento, uscito in sala nel 1975. "Anche se avevo solo 13 anni e non sapevo molto, avevo già notato all'epoca che qualcosa non fosse in ordine" ha raccontato Nastassja Kinski che ha aggiunto come il movimento Me Too, le denunce di altre attrici di quello che accadeva sui set, l'hanno portata a ripensare a quella sua esperienza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nastassja Kinski contro Wim Wenders per una scena di nudo girata nel 1975: "Avevo solo 13 anni"

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Kinski contro Wenders: Cancelli la mia scena di nudo in 'Falso Movimento', avevo 13 anni

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Nastassja Kinski aveva 13 anni quando Wim Wenders la riprese in una scena decisamente intima in "Falso Movimento"Nastassja Kinski, oggi 65enne, ha chiesto pubblicamente di eliminare una scena del film del 1975 in cui appare, girata quando aveva 13 anni.

“Avevo 13 anni, cancelli quella scena” – Kinski contro Wenders sul film del ’75, lui si opponeNastassja Kinski ha chiesto di eliminare una scena del film del 1975 diretto da Wim Wenders, affermando di averne 13 anni all’epoca e di volerla...

Temi più discussi: Nastassja Kinski contro Wenders, scontro su un nudo di 50 anni fa; Nastassja Kinski, Wim Wenders e lo scontro su una scena hard del 1975: Avevo solo 13 anni, deve cancellarla. Lui: Ma in quanti altri casi dovremmo farlo?; Nastassja Kinski contro Wim Wenders: Avevo 13 anni, quella scena non era giusta. Il regista: Non la farei mai più; Wenders sulla scena di nudo di Nastassja Kinski: Avevo 29 anni, non mi posso rimproverare nulla.

Nastassja Kinski contro Wim Wenders L'attrice, oggi 65enne, chiede al regista di cancellare una scena del film Falso movimento, in cui la faceva palpeggiare mentre era seminuda. Solo che aveva 13 anni. Wenders dice che non si può fare (la cancellazione). x.com

L'attrice Nastassja Kinski sta combattendo per far rimuovere le immagini in cui appare nuda a 13 anni in un film di Wim Wenders del 1975 reddit

Nastassja Kinski contro Wim Wenders, scontro su un nudo di 50 anni faA quasi cinquant'anni dall'uscita di un film diventato un classico del cinema tedesco, una scena girata con una giovanissima attrice torna al centro delle polemiche. La richiesta di rimuoverla ha ... tg24.sky.it

Nastassja Kinski contro Wim Wenders: Avevo 13 anni, quella scena non era giusta. Il regista: Non la farei mai piùL’attrice tedesca riapre una ferita mai rimarginata legata alla scena senza veli in un film del 1975 che la vide protagonista. Wenders aveva solo 30 anni, lei era ancora una bambina ... quotidiano.net