Oggi Kinski ha 65 anni e da un decennio combatte perché quelle immagini vengano eliminate. Lo ha detto nel 2024 in una intervista, rivelando di essersi chiusa in camerino a piangere dopo le riprese. Lo ha ripetuto alla Süddeutsche Zeitung pochi giorni fa: «Anche se a tredici anni non sapevo ancora molto, capii subito che qualcosa non andava». La risposta di Wenders è arrivata venerdì scorso, dal palco del Deutscher Filmpreis, dove il regista, quasi 81 anni, reduce dalla presidenza della giuria alla Berlinale, ha ritirato il premio alla carriera. Ha ammesso che oggi non girerebbe più quella scena, l'ha definita un «capitolo difficile» della sua vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché Nastassja Kinski chiede che Wim Wenders cancelli la scena di Falso Movimento in cui aveva 13 anni (e lui non si è scusato)

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Nastassja Kinski aveva 13 anni quando Wim Wenders la riprese in una scena decisamente intima in "Falso Movimento"Nastassja Kinski, oggi 65enne, ha chiesto pubblicamente di eliminare una scena del film del 1975 in cui appare, girata quando aveva 13 anni.

“A 13 anni capii subito che non era normale girare in slip con un uomo grande. La scena va tagliata”: Nastassja Kinski contro Wim Wenders. Lui risponde: “Non mi rimprovero nulla”L’attrice ha chiesto formalmente che una scena di un film venga eliminata, sostenendo che non c’era consenso legale per quella sequenza.

Temi più discussi: A 13 anni capii subito che non era normale girare in slip con un uomo grande. La scena va tagliata: Nastassja Kinski contro Wim Wenders. Lui risponde: Non mi rimprovero nulla; Nastassja Kinski contro Wim Wenders: Avevo 13 anni e mi ha ripresa nuda. Cancelli quella scena; Nastassja Kinski contro Wim Wenders, scontro su un nudo di 50 anni fa; Nastassja Kinski contro Wenders, è scontro su una scena di nudo di 50 anni fa – People.

Nastassja Kinski contro Wim Wenders L'attrice, oggi 65enne, chiede al regista di cancellare una scena del film Falso movimento, in cui la faceva palpeggiare mentre era seminuda. Solo che aveva 13 anni. Wenders dice che non si può fare (la cancellazione). x.com

Kinski chiede a Wenders di rimuovere scena di nudo girata a 13 anniL'attrice Nastassja Kinski ha riacceso un acceso dibattito chiedendo al regista Wim Wenders la rimozione di una scena di nudo dal film Falso movimento, girato nel 1975 quando Kinski aveva appena tredi ... it.blastingnews.com

Nastassja Kinski contro Wim Wenders per una scena di nudo girata nel 1975: Avevo solo 13 anniScontro tra Nastassja Kinski e Wim Wenders, l'attrice chiede da tempo di rimuovere la sua scena di nudo dal film Falso Movimento girato quando aveva 13 anni ... gazzetta.it