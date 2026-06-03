Meta ha introdotto un nuovo agente AI su WhatsApp destinato alle imprese, che può gestire appuntamenti e vendite all’interno dell’app. L’agente sarà in grado di collegarsi a sistemi esterni per facilitare funzioni come prenotazioni e transazioni. La novità mira a integrare funzioni di assistenza automatizzata direttamente nelle conversazioni aziendali, senza specificare ancora le piattaforme o i servizi con cui sarà compatibile. Il sistema si inserisce nel contesto di strumenti digitali rivolti alle aziende per migliorare l’interazione con i clienti.

Come farà l'agente AI a gestire appuntamenti e vendite su WhatsApp? Quali sistemi esterni potrà collegare l'intelligenza artificiale di Meta? Quanto costerà l'accesso alle funzioni avanzate per le grandi aziende? Perché Meta sta cambiando il modello di guadagno della piattaforma??? In Breve Distribuzione globale dopo due anni di test in Messico e India Integrazione prevista con sistemi esterni come Shopify, Zendesk o Shopee Modello economico basato su abbonamenti . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - WhatsApp diventa un ufficio: arriva l’agente AI di Meta per le imprese

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