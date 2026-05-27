WhatsApp | Meta AI analizza PDF e testi per sintesi e spiegazioni

Notizia in breve

Meta AI ha sviluppato una funzione per WhatsApp che permette di analizzare PDF e altri testi, offrendo sintesi e spiegazioni. Questa novità mira a semplificare l’interazione con i documenti direttamente dall’app di messaggistica. Tuttavia, si evidenziano anche rischi per la privacy, poiché i file inviati vengono analizzati dai sistemi di Meta AI. La funzione potrebbe modificare il modo di gestire i documenti nel lavoro quotidiano, ma resta da valutare l’impatto sulla protezione dei dati personali.