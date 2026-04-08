Venerdì 10 aprile alle 17:30, il Polo Digitale Imperiaware sarà teatro di un nuovo incontro dedicato all’intelligenza artificiale. L’evento si rivolge alle imprese locali e punta a presentare applicazioni pratiche di questa tecnologia. Durante l’appuntamento, esperti del settore discuteranno di strumenti e metodologie legate all’AI, offrendo spunti concreti per le aziende interessate a integrare queste innovazioni nei propri processi.

Venerdì 10 aprile, alle ore 17,30, il Polo Digitale Imperiaware ospiterà un nuovo Meetup sull’intelligenza artificiale. L’evento punta a collegare l’innovazione tecnologica con le necessità concrete delle imprese e del tessuto sociale di Imperia. L’iniziativa si allontana dai classici seminari accademici o dalle lezioni puramente tecniche. L’obiettivo è trasformare l’AI in uno strumento operativo lavora quotidianamente nel territorio ligure, rendendola accessibile a professionisti e cittadini. Il formato scelto è quello della tavola rotonda partecipativa. Non ci sarà una barriera netta tra chi parla e chi ascolta: l’interazione sarà aperta per costruire un dialogo che includa diverse prospettive produttive e sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI a Imperia: l’innovazione diventa pratica per le imprese locali

3 livelli per padroneggiare l’AI: guida pratica per impreseLa tecnologia non è magia, ma uno strumento che richiede istruzioni precise per funzionare davvero.

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How to Turn Your Dream Into Reality Even If You're Starting From Nothing

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