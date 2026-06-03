Quale scena specifica ha spinto Wenders a ritirare l'opera?. Perché Nastassja Kinski ha lottato quindici anni per modificare il film?. Come ha reagito l'industria cinematografica alle scuse del regista?. Cosa accadrà agli altri archivi che contengono opere simili?.? In Breve Scena con nudità parziale di Nastassja Kinski girata nel 1975 a 13 anni.. L'attore Julius Feldmeier critica Wenders tramite una lettera aperta pubblica.. Wenders ha collaborato con Kinski anche nel celebre film Paris, Texas del 1984.. Kinski aveva già vinto una battaglia legale contro l'emittente NDR per un film.. Wim Wenders ritira Wrong Move dalle distribuzioni dopo le denunce di Nastassja Kinski. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wenders cancella Wrong Move: il film rimosso dopo le denunce Kinski

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Wim Wenders chiede scusa a Nastassja Kinski e ritira il film ‘Falso movimento’Wim Wenders ha chiesto scusa a Nastassja Kinski e ha ritirato il film del 1975 in cui l’attrice, all’età di tredici anni, appare senza vestiti.