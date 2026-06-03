Stanotte iniziano le Finals tra i Spurs e i Knicks. La squadra di San Antonio è guidata dal giocatore francese, considerato il leader della formazione. I texani puntano a vincere il titolo e a costruire una nuova dinastia. La partita segna il debutto ufficiale di questa serie, con i giocatori pronti a scendere in campo per il primo incontro. La sfida si svolge in un clima di attesa e tensione tra le due squadre.

Sono giovani, eppure già grandi. Di statura e per rango. A una serie playoff dal vincere il titolo Nba. Affrontano le Finals 2026 da favoriti - stanotte dalle 2.30 ora italiana Gara 1 contro New York - nonostante l’anagrafe. I San Antonio Spurs sono un gruppo di ragazzini divertenti e divertiti che hanno fretta di vincere. In anticipo sui programmi, forse. Ma non ditelo a loro, non vogliono sentire ragioni. Il capoclasse è Victor Wembanyama. Segni particolari: è alto 224 centimetri, un gigante anche per valore assoluto, nonché difensore dell’anno Nba. A 22 anni è già dominante, nonostante sia ai primi playoff. “Il miglior giocatore del mondo”, così lo definisce Stephon Castle, la sua prima sponda, il secondo miglior giocatore dei texani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wemby guida i baby Spurs: così San Antonio sogna il titolo e una nuova dinastia

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WEMBY PUT ON A SHOW IN SPURS ROUND 1 FINALE!

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