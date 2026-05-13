Nba Playoff highlights | San Antonio travolge Minnesota Wemby domina Gobert

Nella partita dei playoff NBA, San Antonio ha ottenuto una vittoria contro Minnesota, portandosi avanti 3-2 nella serie eliminatoria. La squadra ha vinto gara-5 con un margine significativo, grazie anche a un'ottima prestazione di Victor Wembanyama, che ha segnato 27 punti. Durante l'incontro, Wembanyama ha avuto la meglio su Rudy Gobert nel confronto tra giocatori francesi, contribuendo alla vittoria della sua squadra.

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