Nba Playoff highlights | San Antonio travolge Minnesota Wemby domina Gobert
Nella partita dei playoff NBA, San Antonio ha ottenuto una vittoria contro Minnesota, portandosi avanti 3-2 nella serie eliminatoria. La squadra ha vinto gara-5 con un margine significativo, grazie anche a un'ottima prestazione di Victor Wembanyama, che ha segnato 27 punti. Durante l'incontro, Wembanyama ha avuto la meglio su Rudy Gobert nel confronto tra giocatori francesi, contribuendo alla vittoria della sua squadra.
Prova di forza di San Antonio che vince gara-5 contro Minnesota e si porta avanti 3-2 nella serie. Decisivo, tanto per cambiare, Victor Wembanyama, che mette a segno 27 punti e domina il derby francese con Rudy Gobert. Ai Timberwolves non basta un Anthony Edwards da 20 punti. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie correlate
Nba, ai playoff San Antonio pareggia i conti con Minnesota: i Knicks vanno sul 2-0 su PhiladelphiaAltra notte di playoff Nba 2025-2026 con le sfide che, giocato il primo turno, iniziano ad essere ‘pesanti’ e decisive.
Playoff Nba: Wembanyama è devastante, San Antonio travolge i Timberwolves 126-97San Antonio (Stati Uniti), 13 maggio 2026 - In una nottata in cui il mondo NBA è stato scosso dalla prematura scomparsa (a soli 29 anni) dell’ala dei...
Temi più discussi: Playoff NBA, i risultati della notte: San Antonio domina Minnesota, Knicks in volata; Edwards, rientro col botto: batte Wemby a San Antonio. New York spazza via Philadelphia; Playoff NBA 2025-26, risultati della notte: Minnesota passa a San Antonio, Knicks a valanga; Nba Playoff highlights: Brunson trascina i Knicks, tutto facile per gli Spurs.
[Highlights] Tutte le proprietà nel quarto quarto - Minnesota Timberwolves vs. San Antonio Spurs - Gara 4 - Semifinali Western - Playoff NBA 2026 reddit
L'intensità dei playoff NBA? Citofonare a casa Anthony Edwards. Nel corso del 4° quarto Ant-Man ha dovuto utilizzare l'ossigeno per recuperare le energie durante un timeout. #cronachedibasket #nba #anthonyedwards #minnesotatimberwolves #sanantonios facebook
PLAYOFF NBA – Una rimonta epocale da -24! Cunningham trascina i Pistons a Gara 7, i Magic crollano 93-79 basketinside.com/highlight/risu… x.com
Playoff NBA, San Antonio travolge Minnesota in gara-5: recapVictor Wembanyama risponde all’espulsione di gara-4 con una prestazione dominante in gara-5, realizzando 18 punti nel solo primo quarto e chiudendo a quota 27 con 17 rimbalzi e 3 stoppate per spingere ... sport.sky.it
Playoff NBA, risultati della notte: San Antonio spazza via Minnesota in gara-5, è 3-2Leggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, risultati della notte: San Antonio spazza via Minnesota in gara-5, è 3-2 ... sport.sky.it