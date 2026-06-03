Tra venerdì 29 e domenica 31 maggio, sulle strade italiane sono morte 40 persone in incidenti. Più della metà delle vittime sono motociclisti. Rispetto al fine settimana precedente, con 31 decessi, il numero è salito in modo significativo. Non sono stati forniti dettagli sui luoghi o le cause specifiche degli incidenti.

AGI - Tra venerdì 29 e domenica 31 maggio sono state 40 le vittime di incidenti sulle strade italiane, numero in netto aumento rispetto al fine settimana precedente quando i decessi erano stati 31. A renderlo noto è l'Asaps, Associazione sostenitori e amici della polizia stradale, ricordando come il bel tempo e il ponte abbiano messo in movimento parecchi milioni di persone: si tratta del record di decessi fra tutti i weekend del 2026. La vittima più giovane è una bambina di 22 mesi. Tra i morti altri tre minori, uno di 16 anni e due di 17 mentre le vittime più anziane sono due uomini di 83 anni. Ancora altissimo il tributo pagato dai motociclisti con 22 morti nel fine settimana (il 55% del totale), per un totale di 89 motociclisti deceduti nei soli cinque fine settimana di maggio. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Weekend di sangue sulle strade: 40 morti, più della metà motociclisti

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