Nel fine settimana, le strade della regione hanno registrato due incidenti mortali tra Roma e Nettuno. Durante un intervento sul Raccordo, un soccorritore ha perso la vita. A Nettuno, invece, si è verificato uno scontro tra moto e auto, con conseguenze letali. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire le responsabilità e ricostruire le dinamiche degli incidenti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un soccorritore a morire durante l'intervento sul Raccordo?. Quali responsabilità emergeranno dallo scontro tra moto e auto a Nettuno?. Perché la velocità ha reso fatale l'impatto vicino alla rotonda?. Chi sono i ciclisti coinvolti negli altri due incidenti nel Lazio?.? In Breve Un uomo di 35 anni muore sul Raccordo domenica 3 maggio soccorrendo un ribaltamento.. Vincenzo Zinna di 46 anni muore a Nettuno sabato 2 maggio per scontro motocicli.. Il figlio diciassettennese di Vincenzo Zinna resta ferito dopo l'impatto a Nettuno.. Due ciclisti feriti a Valmontone e Frascati completano il bilancio del weekend.. Due vittime e sei feriti tra Roma e la provincia dopo un weekend di violenza stradale che ha colpito un 35enne sul Raccordo e un padre di 46 anni a Nettuno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio, weekend di sangue sulle strade: due morti tra Roma e Nettuno

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