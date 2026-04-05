Pasqua di sangue sulle strade | due motociclisti morti tra Toscana e Friuli chi sono

Una domenica di Pasqua si apre con due incidenti mortali sulle strade italiane. Nella prima mattinata si è verificato uno scontro all’alba sull’Aurelia, che ha causato la morte di un uomo di 61 anni. Nel pomeriggio, tra Toscana e Friuli, due motociclisti hanno perso la vita in due diversi incidenti. Sono ancora in corso le verifiche sulle dinamiche di entrambi gli incidenti.

Schianto all’alba sull’Aurelia: morto un 61enne. Una domenica di Pasqua che si apre nel peggiore dei modi. Il silenzio dell’alba lungo la Strada Statale Aurelia viene spezzato da un incidente mortale nel territorio di Vecchiano, in provincia di Pisa. A perdere la vita è Roberto Ruffinengo, 61 anni, residente a Torino, che viaggiava a bordo del suo scooter. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo all’altezza dell’incrocio con via Traversagna, finendo violentemente contro il guardrail. Un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo: i sanitari del 118, arrivati in pochi minuti, hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pasqua di sangue sulle strade: due motociclisti morti tra Toscana e Friuli, chi sono Leggi anche: Ancora sangue sulle strade di Roma: due morti e due bimbi estratti da lamiere Notte di sangue sulle strade: tre giovani morti tra Roma e MilanoMilano - Drammatici incidenti stradali nella notte tra Lazio e Lombardia con tre vittime giovanissime, indagini in corso per chiarire dinamiche e... Temi più discussi: Ucraina, vigilia di sangue per Pasqua: raid russo su un mercato; Pasqua 2026 Gli auguri del Vescovo; Pasqua di sangue: morto un 27enne sulla strada; PASQUA DI SOLIDARIETÀ: LE UOVA AVILL AIL PER UN FUTURO SENZA TUMORI DEL SANGUE. Pasqua di sangue: morto un 27enne sulla stradaRoberto Stan di Sant'Agapito vittima di un incidente con 6 feriti. Un coetaneo che viaggiava in auto con lui è in condizioni disperate. Sei in tutto i feriti ... rainews.it Pasqua, otto cose da sapere sulla più importante festa cristianaPasqua: scopri il significato, le origini ebraiche, i simboli della rinascita e le tradizioni cristiane più importanti della festa ... famigliacristiana.it Buona Pasqua da parte nostra Tra dolcezza, sorrisi e piccoli momenti da condividere… vi auguriamo una giornata piena di amore, serenità e felicità Che sia una Pasqua speciale, proprio come voi Un abbraccio a tutti! - facebook.com facebook Dalla sindaca Ferdinandi gli auguri per una Pasqua di pace x.com