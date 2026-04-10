La sagra dell' asparago selvatico il concerto di Paolo Buonvino e il mercatino vintage | cosa fare nel weekend

Nel fine settimana sono in programma vari eventi tra cui la sagra dell’asparago selvatico, un concerto di Paolo Buonvino e un mercatino vintage. A Agrigento e in alcuni paesi della provincia si svolgono manifestazioni di diversa natura, che spaziano dalla cultura alla musica, dal teatro alle tradizioni gastronomiche. Le iniziative si susseguono in diversi luoghi, offrendo alternative per i partecipanti.