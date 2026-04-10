La sagra dell' asparago selvatico il concerto di Paolo Buonvino e il mercatino vintage | cosa fare nel weekend
Nel fine settimana sono in programma vari eventi tra cui la sagra dell’asparago selvatico, un concerto di Paolo Buonvino e un mercatino vintage. A Agrigento e in alcuni paesi della provincia si svolgono manifestazioni di diversa natura, che spaziano dalla cultura alla musica, dal teatro alle tradizioni gastronomiche. Le iniziative si susseguono in diversi luoghi, offrendo alternative per i partecipanti.
Un fine settimana ricco di appuntamenti tra cultura, musica, teatro e tradizioni gastronomiche. Ad Agrigento e in diversi centri della provincia il calendario propone eventi molto diversi tra loro. L'evento clou è la terza Sagra dell’asparago selvatico sicano a Sant’Angelo Muxaro, in programma. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Tre giorni tra gusto e tradizioni: a Sant’Angelo Muxaro torna la sagra dell’asparago selvatico sicanoTre giorni di eventi tra gastronomia, natura e cultura per celebrare uno dei prodotti più identitari del territorio.
Milano: un mercatino vintage e dell’usato anima il weekend ad Acquatica Park, oltre 100 bancarelle.Un nuovo appuntamento per gli amanti del vintage e del collezionismo è in arrivo a Milano.
La III Sagra dell'Asparago Selvatico Sicano a Sant'Angelo Muxaro (AG)Da venerdì 10 a domenica 12 aprile, a SANT'ANGELO MUXARO (AG) torna la SAGRA DELL'ASPARAGO SELVATICO SICANO, giunta alla III edizione. In PIAZZA UMBERTO I saranno allestiti tanti stand di prodotti tip ... guidasicilia.it
A Tissi ritorna la Sagra dell’asparago selvaticoRitorna a Tissi Asparagoloso, la sagra dell'asparago selvatico, un evento per gli amanti della gastronomia e delle tradizioni sarde. L’appuntamento è per il 19 aprile, per una giornata all'insegna ... unionesarda.it