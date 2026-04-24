Vintage collezionismo e artigianato | l' atteso mercatino riparte con un format rinnovato

Domenica 26 aprile si terrà la riapertura del Valmadrera Vintage Market nel piazzale del mercato di via Molini. L’evento, dedicato a vintage, collezionismo e artigianato, torna con un format rinnovato dopo un periodo di attesa più lungo del previsto. La manifestazione si svolgerà nel tradizionale spazio all’aperto e vedrà la partecipazione di espositori locali e non, pronti a proporre oggetti e creazioni legate a diversi stili e epoche.

Dopo un’attesa più lunga del previsto, torna il Valmadrera Vintage Market, che riapre la stagione domenica 26 aprile nel piazzale del mercato di via Molini. L’avvio posticipato ha permesso agli organizzatori dall'Ufficio Gestione Turismo (Ugt) di lavorare su un format rinnovato, con una maggiore.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Mercatino Curiosando di Ancona: un viaggio nel vintage e nell'artigianatoIl Mercatino Curiosando torna in Piazza Cavour il 25 e 26 aprile, con un'importante novità negli orari. Novegro riscopre il vintage: mercatino di giocattoli e videogiochi tra nostalgia e collezionismo il 7 settembre.Novegro si Rivive: Un Tuffo nel Passato tra Giocattoli e Videogiochi Domenica 7 settembre 2025, il Parco Esposizioni di Novegro, alle porte di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Vintage, collezionismo e artigianato: l'atteso mercatino riparte con un format rinnovato; Mercatino Curiosando di Ancona: un viaggio nel vintage e nell'artigianato; A Capodimonte il mercato sul lago: gastronomia, collezionismo e artigianato; Il Mercatino Antiquario di Ascoli torna sabato 18 e domenica 19 aprile. Livorno Retrò arriva agli Hangar Creativi: un weekend tra vintage, artigianato e collezionismoDopo aver fatto tappa nelle principali città dell’alta Toscana, Livorno Retrò – Vintage e Collezionismo EXPO approda finalmente nella città labronica, portando con sé un evento dedicato agli amanti de ... livornopress.it Mercatino Curiosando di Ancona: un viaggio nel vintage e nell'artigianatoIl Mercatino Curiosando torna in Piazza Cavour il 25 e 26 aprile, con un'importante novità negli orari. Quest'edizione si svolgerà sabato pomeriggio, dalle 15:00 alle 19:00, e domenica per l'intera gi ... anconatoday.it Natale - Pasqua - Illustrazioni Cartoline d’epoca, fanciulli vintage e non. - facebook.com facebook