Una società controllata statunitense di una grande impresa italiana si è aggiudicata un contratto del valore di 582 milioni di dollari. L'appalto riguarda il progetto denominato

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Lane, controllata statunitense di Webuild, si aggiudica il contratto “Moving I-4 Forward – Project 2” da 582 milioni di dollari (509 milioni di euro, al 100% Lane) per la progettazione e la costruzione di un tratto chiave del più ampio programma di ammodernamento della Interstate-4 (I-4), contribuendo a potenziare la connettività in Florida. L'intervento migliorerà un corridoio che attraversa alcuni dei parchi tematici più visitati al mondo e comunità in rapida crescita, sostenendo il grande flusso turistico e commerciale della regione. Il progetto, commissionato dal Florida Department of Transportation... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Webuild, Lane si aggiudica contratto 'Moving I-4 Forward – Project 2' da 582 mln dollari

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Webuild, a Cossi Costruzioni contratto da 117 mln per la Variante di MondovìMILANO (ITALPRESS) – Sbloccare il traffico cittadino e velocizzare il collegamento tra l’autostrada A6 Torino-Savona e le valli cuneesi.

Temi più discussi: Webuild: la controllata Lane si aggiudica un contratto da 582 milioni di dollari in Florida; Lane (Webuild), contratto da 582 milioni di dollari per progetto autostradale in Florida; Webuild cresce negli Usa: Lane vince un contratto da 582 milioni di dollari sulla Interstate-4 in Florida.

Webuild, Lane ottiene commessa in FloridaIl valore della commessa - interamente riferita a lane - ammonta a circa 582 milioni di dollari (509 milioni di euro). soldionline.it

Webuild cresce negli USA: Lane vince un contratto da 582 milioni di dollari sulla Interstate-4 in FloridaIl progetto, commissionato dal Florida Department of Transportation, punta a ridurre il traffico e migliorare la sicurezza di un tratto autostradale strategico per la mobilità nello Stato della Florid ... msn.com

#Webuildgroup is strengthening its presence in the U.S. with a new contract: its subsidiary The Lane Construction Corporation will help enhance connectivity in #Florida with the “Moving I-4 Forward – Project 2. Commissioned by the Florida Department of T - facebook.com facebook

Stefano Fera: “Dubbi sulla tenuta della diga, Webuild fornisca i dati dei test per rassicurare” x.com