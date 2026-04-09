Webuild ha annunciato che la sua controllata negli Stati Uniti ha firmato un contratto del valore di 509 milioni di dollari per un progetto autostradale in Florida. L’accordo riguarda la realizzazione di un’opera infrastrutturale nel sud degli Stati Uniti, con la firma del contratto avvenuta di recente. La commessa riguarda specificamente la costruzione di una tratta autostradale, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o le modalità di esecuzione.

MILANO (ITALPRESS) – Lane, controllata statunitense di Webuild, si aggiudica il contratto “Moving I-4 Forward – Project 2” da USD 582 milioni (509 milioni di euro, al 100% Lane) per la progettazione e la costruzione di un tratto chiave del più ampio programma di ammodernamento della Interstate-4 (I-4), contribuendo a potenziare la connettività in Florida. L’intervento migliorerà un corridoio che attraversa alcuni dei parchi tematici più visitati al mondo e comunità in rapida crescita, sostenendo il grande flusso turistico e commerciale della regione.Il progetto, commissionato dal Florida Department of Transportation (FDOT), prevede... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Webuild, a Lane il contratto per progetto autostradale da 509 mln in Florida

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Temi più discussi: Webuild rafforza la presenza negli Stati Uniti, a Lane il maxi contratto da 582 milioni in Florida; Webuild cresce negli Usa: Lane vince un contratto da 582 milioni di dollari sulla Interstate-4 in Florida; Lane (Webuild), contratto da 582 milioni di dollari per progetto autostradale in Florida; Webuild, Lane ottiene commessa in Florida.

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Webuild, Lane ottiene commessa in FloridaIl valore della commessa - interamente riferita a lane - ammonta a circa 582 milioni di dollari (509 milioni di euro). soldionline.it

#Webuildgroup is strengthening its presence in the U.S. with a new contract: its subsidiary The Lane Construction Corporation will help enhance connectivity in #Florida with the “Moving I-4 Forward – Project 2. Commissioned by the Florida Department of T - facebook.com facebook

Stefano Fera: “Dubbi sulla tenuta della diga, Webuild fornisca i dati dei test per rassicurare” x.com