L'Atalanta è interessata a un portiere e valuta un’offerta di circa 15 milioni di euro. Se l’affare con il club interessato dovesse andare in porto, si discute su chi potrebbe prendere il suo posto. La possibile cessione di un altro portiere, attualmente in rosa, potrebbe influenzare le decisioni sulla rosa e sulle strategie di mercato. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle tempistiche o sui nomi coinvolti.

? Domande chiave Chi potrebbe sostituire Di Gregorio se l'operazione con l'Atalanta si chiudesse?. Come influirà la possibile partenza di Carnesecchi sul futuro di Di Gregorio?. Perché la Juventus accetta di vendere il portiere a meno milioni?. Quale profilo internazionale ha individuato Spalletti per rimpiazzare l'italiano?.? In Breve Juventus accetta minusvalenza di 5 milioni rispetto all'acquisto dal Monza nel 2024.. L'eventuale cessione a 15 milioni alleggerisce il bilancio bianconero di 11 milioni.. L'operazione dipende dalla possibile partenza di Marco Carnesecchi verso top club europei.. Luciano Spalletti punta ad Alisson Becker del Liverpool per sostituire il portiere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve, Di Gregorio sul mercato: l’Atalanta punta al portiere a 15 mln

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Juve Como 0-2: MAI in partita, DI GREGORIO con grandi responsabilità, la Juve sta sprofondando

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Temi più discussi: Di Gregorio a vuoto, tutti gli errori che sono costati 10 punti: la Juve guarda oltre; Il peso dei numeri uno: Di Gregorio non para, la Juventus rischia; Le pagelle di Juventus-Fiorentina: Di Gregorio, l’errore pesa tanto. Pongracic cancella Vlahovic; Incubo Di Gregorio alla Juventus: un altro goal subito al primo tiro, il dato è impressionante.

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Di Gregorio è il peggior portiere che la Juventus abbia mai avuto da quando ho iniziato a tifare per la squadra, e penso che potrebbe essere addirittura il peggiore nella storia del club. Un portiere veramente patetico in ogni senso della parola. reddit

Di Gregorio, troppi errori e incertezze: ora è un caso per la Juve. Al primo tiro prende golDov’è finito il portiere che con il Monza fu il migliore della Serie A 2023-2024, conquistandosi così la Juve? L’altalena di rendimento di Di Gregorio prosegue e il prezzo delle sue incertezze si sta ... corrieredellosport.it

Juve, Di Gregorio sotto accusa: ora il portiere è un casoDi Gregorio continua a deludere con la Juve: errori decisivi e dubbi sul futuro del portiere nella corsa Champions. europacalcio.it