Un nuovo capitolo della saga zombie sembra essere in cantiere, con conferme di un sequel di

World War Z, con protagonista Brad Pitt, ha saputo distinguersi come un blockbuster e spettacolare, rimasto nel cuore dei fan anche per il lungo e incerto destino del suo possibile seguito. Oggi giunge finalmente la conferma. Scopriamo cosa sappiamo dopo che la notizia è arrivata inattesa durante il Cinemacon 2026. Cinemacon e la notizia bomba. La conferma è arrivata durante il panel di CinemaCon 2026, dove Paramount Pictures ha annunciato ufficialmente che il sequel è tornato in fase di sviluppo. Ha posto così fine a un periodo di stallo che si protraeva da anni e che aveva fatto pensare a un abbandono definitivo del progetto. Non hanno condiviso dettagli concreti su regia, trama o data di uscita.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pronti ad un nuovo attacco zombie: ‘World War Z’ avrà un sequel

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Salve,un informazione su World War Z… Ma una volta che tutta la squadra muore,il gioco ci riporta direttamente al menu anziché farci partire dall’ultimo checkpoint…stiamo parlando a difficoltà normale posso capire a una difficoltà estrema,ma secca parecc - facebook.com facebook