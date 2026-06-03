Vorrei vederla camminare | la raccolta fondi per aiutare la piccola Chloe a conquistare il suo futuro

È stata avviata una raccolta fondi per sostenere la piccola Chloe, che necessita di aiuto per il suo futuro. La campagna mira a raccogliere fondi destinati a garantirle migliori opportunità di crescita e sviluppo. La richiesta di supporto arriva da parte di chi desidera contribuire a migliorare la vita della bambina, che affronta con determinazione le sfide quotidiane. La raccolta continua con l’obiettivo di raggiungere un sostegno concreto per Chloe.

Ci sono storie che parlano di coraggio, di sacrifici quotidiani e di una speranza che non si arrende mai. Come la storia di Chloe, una bambina comasca di 4 anni che fin dalla nascita combatte contro le conseguenze di una grave sofferenza neonatale e di una paralisi cerebrale infantile bilaterale. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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