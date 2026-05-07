Busto Arsizio (Varese), 7 maggio 2026 – “Qualsiasi sia la selva, l’essenziale è ritrovare la via”. È un inno alla determinazione a superare ostacoli e difficoltà lo spettacolo teatrale ‘ ItinerDANTE: Siamo Inferno ’, un’opera potente che che reinventa la Divina Commedia attraverso una potente fusione di parola, corpo e musica elettronica dal vivo. E, proprio come nel viaggio dantesco, è un invito alla discesa agli inferi che tutti noi viviamo per riemergere a una vita rinnovata, riempita da un significato tutto nuovo. La performance va in scena questa sera, giovedì 7 maggio, alle 20.45 al Teatro Lux di Busto Arsizio. Ma c’è di più. Il ricavato dell’evento – organizzato dall’ Associazione A.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ‘InterDante: Siamo Inferno’: lo spettacolo benefico per aiutare la comunità di Ananda Assisi. La raccolta fondi e il progetto

Notizie correlate

Assisi, furto al Tma: raccolta fondi per il pulmino dei ragazzi autistici? Cosa scoprirai Come cambierà la vita quotidiana dei ragazzi senza quel mezzo? Quanto manca esattamente per raggiungere l'obiettivo della raccolta...

La corsa del cuore di Subbiano: arriva la Marathon cup. Raccolta fondi per il Progetto Mitofusina 2 GaiaDue cuori, un unico battito: torna la maratona del cuore, la “Subbiano green Marathon cup” dedicata alla ricerca.