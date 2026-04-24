Una campagna di raccolta fondi continua a sostenere la piccola Sara, di sei anni, affetta da una sindrome rara. La domanda di contributi, rivolta a cittadini e sostenitori, ha raggiunto i 90mila euro per coprire le spese mediche. Oltre alla piattaforma online, vengono organizzati spettacoli di beneficenza per raccogliere ulteriori fondi. La solidarietà si manifesta attraverso diverse iniziative in corso.

Dalla raccolta di fondi sulla piattaforma gofundme agli spettacoli di beneficenza. Non si ferma la gara di solidarietà a favore di Sara, la piccola di 6 anni affetta da una sindrome rara. La bambina, che abita a Melegnano coi genitori di origine tunisina, Amira Ben Sassi e Imed Sliti, nonché con la sorella Senda e il fratello Skander, ha una malattia genetica del neurosviluppo, la Tcf20. I sintomi sono problemi di deambulazione, deficit intellettivi e di linguaggio, crisi epilettiche. Ora una cura sperimentale ha riacceso le speranze della famiglia. Si chiama Cytrotron e viene somministrata in una clinica di Monterrey, nel Messico. Il paziente è collegato a un macchinario che favorisce la rigenerazione delle cellule cerebrali danneggiate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raccolta fondi per la piccola Sara: servono 90mila euro per la speranza

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