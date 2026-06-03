La Commissione europea ha aperto uno spiraglio limitato per consentire a un governo nazionale di ottenere una mini-deroga al Patto di stabilità. Per usufruirne, sarà necessario rispettare condizioni stringenti e dimostrare la necessità di derogare alle regole stabilite. La decisione richiede l’approvazione formale e comporta un percorso complesso, che coinvolge valutazioni e verifiche da parte delle autorità europee. La possibilità di ottenere questa deroga resta comunque molto limitata e condizionata.

Lo spiraglio è stretto, e per passarci servirà fare le acrobazie. Questa mattina la Commissione europea formalizzerà la propria proposta per estendere la deroga al Patto di stabilità anche agli investimenti sull’energia, ma l’aria che tira nel governo è che le trattative siano solo all’inizio. Quanto concesso sinora è infatti tutt’altro rispetto alle richieste di Meloni. LA SOLUZIONE avanzata da Palazzo Berlaymont è che nella deroga dell’1,5% del Pil per le spese per la difesa possa essere incluso anche uno 0,6% nel prossimo triennio per investimenti nell’energia, legati però a diminuire la dipendenza e il consumo di fonti fossili, ampliando anche la capacità produttiva di fonti di energia pulita. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Von der Leyen lascia uno spiraglio a Meloni: mini-deroga al Patto

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