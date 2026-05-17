Meloni a von der Leyen | deroga al Patto va estesa a energia

La premier italiana ha scritto alla presidente della Commissione europea chiedendo che la deroga al Patto di stabilità venga estesa non solo alla difesa, ma anche alle situazioni di crisi energetica. La richiesta si basa sulla necessità di consentire maggiore flessibilità nelle spese legate all'energia durante periodi di emergenza. La lettera è stata inviata in un momento in cui si discute di misure per affrontare le difficoltà del settore energetico e la gestione delle risorse finanziarie degli Stati membri.

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La deroga al Patto di stabilità valga, oltre che per la difesa, anche per crisi energitca. Èla richiesta della premier Giorgia Meloni espressa in una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. «L’Italia - sottolinea la premier - ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione della “National escape clause” già prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica, senza modificarne i limiti massimi di scostamento già previsti. In assenza di questa necessaria coerenza politica, sarebbe molto difficile per il Governo spiegare all’opinione pubblica un eventuale ricorso al programma Safe alle condizioni attualmente previste». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Meloni a von der Leyen: deroga al Patto va estesa a energia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meloni vs. Von der Leyen: The Speech That Broke the EU Sullo stesso argomento Meloni a von der Leyen: la deroga al Patto va estesa all’energiaLa deroga al Patto di stabilità valga, oltre che per la difesa, anche per crisi energitca. Meloni a von der Leyen: la deroga al Patto per la difesa va estesa all’energia«L’Italia ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione della “National escape clause” già prevista per le spese di difesa... Il tour europeo di Modi prevede una tappa domenica in Svezia, dove incontrerà Ursula von der Leyen, e si concluderà in Italia il 20 maggio con la premier Giorgia Meloni. #EuropeNews l.euronews.com/savr x.com Von Der Leyen domina Bruxelles, ma il suo piano per l'UE è in difficoltà reddit Meloni scrive a von der Leyen: Deroga al Patto di stabilità sia estesa all'energiaLa premier chiede all’Ue di estendere la deroga al Patto di stabilità anche alle spese contro la crisi energetica, oltre che a quelle per la ... huffingtonpost.it Meloni, lettera a von der Leyen: La deroga al Patto sulla difesa sia estesa all'energiaL'Italia ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione della National Escape Clause già prevista per le spese ... msn.com