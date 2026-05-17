Meloni a von der Leyen | la deroga al Patto va estesa all’energia
La premier ha scritto alla presidente della Commissione per chiedere che la deroga al Patto di stabilità, attualmente concessa per la difesa, venga estesa anche alle emergenze energetiche. La richiesta si inserisce in un contesto in cui il governo si sta confrontando con le difficoltà legate alla crisi nel settore energetico. La lettera sottolinea la volontà di adottare misure che possano alleviare le tensioni economiche e sociali generate dall’attuale situazione.
La deroga al Patto di stabilità valga, oltre che per la difesa, anche per crisi energitca. Èla richiesta della premier Giorgia Meloni espressa in una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. «L’Italia - sottolinea la premier - ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione della “National escape clause” già prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica, senza modificarne i limiti massimi di scostamento già previsti. In assenza di questa necessaria coerenza politica, sarebbe molto difficile per il Governo spiegare all’opinione pubblica un eventuale ricorso al programma Safe alle condizioni attualmente previste». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Meloni vs. Von der Leyen: The Speech That Broke the EU
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