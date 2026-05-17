Meloni a von der Leyen | la deroga al Patto va estesa all’energia

La premier ha scritto alla presidente della Commissione per chiedere che la deroga al Patto di stabilità, attualmente concessa per la difesa, venga estesa anche alle emergenze energetiche. La richiesta si inserisce in un contesto in cui il governo si sta confrontando con le difficoltà legate alla crisi nel settore energetico. La lettera sottolinea la volontà di adottare misure che possano alleviare le tensioni economiche e sociali generate dall’attuale situazione.

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