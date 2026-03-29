Due settimane fa, in una abitazione cittadina, un uomo di 37 anni avrebbe aggredito la moglie, colpendola con insistenza e tentando di soffocarla usando un cuscino. La donna avrebbe subito la violenza durante un episodio che si sarebbe svolto tra le pareti domestiche. Le forze dell’ordine hanno arrestato l'uomo, che ora si trova in custodia cautelare.

I fatti risalgono a due settimane fa. Oggi l'esecuzione della misura cautelare in carcere: l'uomo è al Coroneo, dovrà rispondere di tentato omicidio L'avrebbe picchiata per poi tentare di soffocarla. È successo in città due settimane fa: stando a una ricostruzione preliminare, il presunto responsabile, di 37 anni, avrebbe attaccato la moglie in casa premendole con forza un cuscino sul volto. La donna sarebbe riuscita a divincolarsi e a fuggire sul pianerottolo, da dove ha chiesto aiuto a una vicina. Mentre le offriva riparo, quest'ultima ha chiamato i soccorsi: sul posto sono quindi intervenute due volanti della polizia di Stato e un'ambulanza del 118. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Picchia la moglie, poi tenta di soffocarla col cuscino: in manette

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