Un volo della Frontier Airlines è stato dirottato a Miami a causa di un “disturbo a bordo”. La Federal Aviation Administration ha confermato che l’incidente ha portato allo scalo forzato. Sul velivolo, un ex lottatore di MMA ha contribuito a contenere la situazione. Non sono stati segnalati feriti o ulteriori complicazioni. L’indagine sulla dinamica dell’accaduto è in corso.

La Federal Aviation Administration (FFA) ha dichiarato tramite comunicato che il volo della Frontier Airlines a causa di un «disturbo a bordo» è stato dirottato a Miami. A seguito della segnalazione arrivata direttamente dall’equipaggio, la FFA ha affermato che il volo è riuscito ad atterrare in sicurezza all’aeroporto internazionale di Miami alle 23:55 circa (ora locale). Pare che la buona riuscita sia da ricondurre a un ex lottatore professionista di MMA intervenuto al momento giusto. Volo dirottato a Miami per un «disturbo a bordo»: cos’è successo?. Il disturbo a bordo segnalato dai membri dell’equipaggio ha a che vedere con un passeggero che ha tentato di aprire la porta dell’aereo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Volo dirottato a Miami per un «disturbo a bordo»: caos contenuto grazie a un ex lottatore di MMA

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